Нужно соединить две sql базы в одну

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок214 просмотров

Имеется две sql таблицы их нужно соеденить в одну

SQL
14 лет назад
Solomoni
Кирилл 
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переработать корзину shopcms (AJAX+php)

    Требуется доработка корзины. 1. Сделать все шаги заказа на одной странице. 2. Сделать выдавание квитанции на оплату в сбербанке на одной странице с заказом + кнопка вывода на печать и отправки ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подключение форума phpbb3 к сайту на python django

    Подключить к онлайн проекту footter.com (к базе данных, функционалу, дизайну) стандартный движок форума (phpbb3 или подобный – решим при личной договоренности с исполнителем) с перечисленным в ТЗ функционалом и свойствами. Работать над проектом можно поэтапно, ...

    DjangoPython
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль для joomla 1.5

    Модуль должен отображать корневые категории товаров и первый уровень вложенности категорий virtuemart в виде ссылок, ведущих в соответствующие категории. При частичном совпадении наименования подкатегории остается только уникальная часть. Например, каталог содержит: -Задвижки ...

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Помощь с проектом на Ruby

    Приветствую. В мультиязычном проекте на Ruby/Rails/Community Engine есть ошибка: *** ActionView::TemplateError (interpolation argument orë missing in "{{orë}} më par\303\253") on line #14 of vendor/plugins/community_engine/app/views/users/_user.html.haml: *** ...

    Ruby
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Реализация доп.функционала для джумлы

    $50

    Для сайта на джумле требуется следующая функционал: -Авторизация с закреплением рефферала за определённым рефоводом -Оплата этим реффералом определённого взноса(ну пример 100р) СМС или ЯД или WM -Эти 100р уходят рефоводу -Рефферал ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно сменить календарь

    Нужно сменить календарь с 2010 на 2011 год ( ukr-hospitality. com/index.php?action=listingview&amp;listingID=14 "Календарь занятости квартиры") Календарь на php. Календарь на 3 языках-англ.немец.рус., в соответствии с языками сайта. ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать скрипт проверки доменных имен

    Задача Написать скрипт проверки домена на занятость. Основные требования Зоны - международные, руские, украинские. Возможность выбора зон при поиске (от 1 до всех сразу) Возможность поиска сразу нескольких ...

    AJAX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад