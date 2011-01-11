Реализация доп.функционала для джумлы

Для сайта на джумле требуется следующая функционал:

-Авторизация с закреплением рефферала за определённым рефоводом

-Оплата этим реффералом определённого взноса(ну пример 100р) СМС или ЯД или WM

-Эти 100р уходят рефоводу

-Рефферал имеет свой код, по нему при регистрации следующего человека он получает его как рефа

-Тот рефферал платит 100р – 50р своему рефоводу и 50р уходят главному рефоводу(сервису)

сложность в прикрутки формы оплаты и закреплении

рефоводов.

Что посоветуете использовать?

Дизайн для сайта еще рисуется, потому сейчас стоит вопрос выбора цмс и данного функционала. Я решил остановиться на джумле, но можна верстка и под другую ЦМС. Бюджет напиши 50$.

Данный проект создан для верстальщиков и веб-программистов, которые могут предложить свои услуги для реализации (привязке) к сайту такого функционала.

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