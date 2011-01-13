На сайте располагается реклама сотни магазинов. Необходимо написать модуль, в котором каждый магазин мог видеть количество переходов посетителей сайта на сайт магазин; мог видеть цену за осуществленные переходы; мог видеть ...
Парсер сайта с выгрузкой данных в CSV
Парсер онлайн каталога с выгрузкой данных в CSV (формат для загрузки данных в OSCommerce, включая параметры и технические хар-ки).
Желательно на PHP, дабы можно было его запускать и потом запихивать в сайт. Сохранение картинок и тд.
сайт 7style.ru
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