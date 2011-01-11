Нужно сделать дизайн и сверстать соц сеть с элементами фриланса то есть основной набор функционала. бюджет 4000р. оплата поэтапно.
Получение sms php скриптом
Меня интересует получение смсок php скриптом.
Как это делается, какие есть практики и фирмы именно в России.
Готов заплатить за консультацию а также возможно будет проект по этой теме.
Заявки фрилансеров
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