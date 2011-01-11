Компонент для Joomla

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки139 просмотров

Необходимо сделать компонент, который будет рассылать, принимать и обрабатывать смс-сообщения, а также принимать сообщения с контактной формы на сайте.

+ Для двух видов групп надо сделать личный кабинет с разной функциональностью.

+ Форма приема заказов.

+ Форма регистрации исполнителя.

ТЗ вышлю на почту.

Joomla
14 лет назад
lisanets
42 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров