Компонент для Joomla

Необходимо сделать компонент, который будет рассылать, принимать и обрабатывать смс-сообщения, а также принимать сообщения с контактной формы на сайте.

+ Для двух видов групп надо сделать личный кабинет с разной функциональностью.

+ Форма приема заказов.

+ Форма регистрации исполнителя.

ТЗ вышлю на почту.