Доработать форму комментариев для сайта на aspx

Добрый день уважаемые разработчики!

Задача следующая.

Есть сайт: oplatawow.com

на главной странице которого есть форма для отзывов/комментариев.

Комментирование разрешено только при авторизации.

Вот это то и нужно исправить и доработать это все дело.

Конкретно что:

На страничке видно шесть последних отзывов, в две колокни. Под отзывами ссылка "Просмотреть все отзывы/комментарии". При клике по этой ссылке открывается новая страница с содержанием всех отзывов и с листингом.

Так же нужна возможность отвечать на комментарии администратору сайта. Ответы отображаются рядом с комментарием.

Заголовок "Оставить отзыв" кликабильный. При клике на нем разворачивается форма: имя, емаил, отзыв.