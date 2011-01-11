Добрый день. Нуждаюсь в помощи- нужно сверстать простой дизайн и интегрировать его в Joomla. По сути этот сайт-визитка с портфолио. Сайт некоммерческий(о художнике), поэтому много денег, к сожалению, предложить не смогу. ...
ИМ на webassist SS
Нужен грамотный верстальщик и программист.
Дизайн в psd.
ТЗ во вложении.
Необходимо будет доработать web assist SS под необходимый функционал.
Просьба реально оценивать свои возможности по проекту.
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