Отремонтировать парсер

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

Необходимо восстановить работоспособность парсера Yandex/QIP (берутся данные о количестве документов, и точном вхождении ключевика в титл и сниппет). Написан на php. Парсер перестал работать видимо из-за изменения верстки донора.

PHP
14 лет назад
maksimo
Олег 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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