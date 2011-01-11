Требуется сделать форму поиска на сайте динамически меняющуюся в зависимости от выбранных параметров (без перезагрузки страницы)(jquery). 1. В зависимости от выбранного значения в списке - должны появляться определенные поля. 2. ...
Отремонтировать парсер
Необходимо восстановить работоспособность парсера Yandex/QIP (берутся данные о количестве документов, и точном вхождении ключевика в титл и сниппет). Написан на php. Парсер перестал работать видимо из-за изменения верстки донора.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Добрый день. Есть страница http://www.seedoff.net/upload Доступна только зарегистрированным пользователям. На ней пользователь выбирает категорию и при помощи JS подгружается определённый шаблон (набор полей для ввода информации). Заполняет всё или часть, нажимает ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Новый сайт на Джумла 1.5.21. 1.Надо проверить,почему не отображается фавикон в поисковой выдаче (TOP 10) Яндекса. 2. Установлен СВ,и форум Kunena. Интеграция есть,но видимо,с ошибками. С форума при попытке зарегистрироваться или ...Закрыт14 лет назад
- $250
Необходимо создать сайт-визитку на основе шаблона, одного или двух, а так же админку для управления контентом. Добавление новых, удаление старых фотографий в галерее, добавление категорий, размещение текстов. Бюджет в пределах 250-300$. Шаблоны ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5000
Нужен скрипт онлайн казино или готовое решение, с играми от: NOVOMATIC GAMINATOR, Igrosoft. Необходима также партнерская программа.Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Необходимо скопировать калькулятор заказов отсюда => shkafykupe . com/calculator , сюда => http://a-style . kiev . ua/component/content/article/31.html (Сайт на джумле) , или просто встроить какой то другой скрипт калькулятора заказов Ася - ...Закрыт14 лет назад
Нужно предложить движок и модернизировать/доработать его до приложенного функционала и структуры.Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется программист для натяжки сайта на CMS demo.myopencart.ru. Работу проводите на своем хостинге, когда работа будет принята, я оплачу и зальте на мой хостинг. Помомо этого, изначально в myopencart ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется наполнить сайт, так же слушаю ваши предложения по улучшению сайта. написание двух статей главных, о сайте и о играх. так же требуется написать краткое описание ходовых игр ну и естественно всче это ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Необходимо написать скрипт который 1 - Будет грабить текст и картинки с сайтов (с возможностью выбора - с картинками или без) желательно с выбором шаблона для грабинга - например ворд прес, ставим в настройках ...Закрыт14 лет назад