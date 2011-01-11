Cоздание сайта на основе шаблона и админки к нему

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок280 просмотров

Необходимо создать сайт-визитку на основе шаблона, одного или двух, а так же админку для управления контентом. Добавление новых, удаление старых фотографий в галерее, добавление категорий, размещение текстов.

Бюджет в пределах 250-300$.

Шаблоны следующие:

http://www.templatemonster.com/dynamic-flash-photo-galleries/24779.html

http://www.templatemonster.com/flash-templates/22076.html

HTML
14 лет назад
Aleksey-Egorov
Алексей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров