И так уважаемые вебмастеры. Есть сайт в БД добавление много сайтов админ в ручную запускает парсер временно от временем индексирует их. на сайте установлен поиск при запросе юзеров дает по ключевым словам ...
Исправить ошибку в скрипте для VamShop
Есть самописный скрипт (ну или доработка, кто как называет) для магазина VamShop, добавляющий товар в т.н. Закладки. Этот скрипт работает отовсюду (каталог товара, страницы Новинки, Скидки и проч), но не работает из карточки товара. Нужно исправить, только и всего.
Срок решения 1 час.
Цена вопроса, учитывая какой маленький и несложный скрипт, $10 USD.
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