Исправить ошибку в скрипте для VamShop

Есть самописный скрипт (ну или доработка, кто как называет) для магазина VamShop, добавляющий товар в т.н. Закладки. Этот скрипт работает отовсюду (каталог товара, страницы Новинки, Скидки и проч), но не работает из карточки товара. Нужно исправить, только и всего.

Срок решения 1 час.

Цена вопроса, учитывая какой маленький и несложный скрипт, $10 USD.