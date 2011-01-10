Рефакторинг/доработка веб-сервиса

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка164 просмотра

Необходимо доработать сервис поиска по файлообменникам search.bmrk.ru (написан с использованием фреймворка CodeIgniter)

Необходимо внести следующие изменения:

Интерфейс:

- Переключение языков интерфейса

- Вывод ссылки-источника

Работа с текущей базой:

- Очистить базу от одинаковых ссылок

- Очистить базу от мертвых ссылок

- Привести размер файлов в базе к единому формату

Обновления функционала:

- Обновить модули проверки доступности файлов на файлообмнниках. (Файлы в основном чекаются используя API файлообменниоков. Желательно чтобы проверка была многопоточной, с возможностью использования сокетов или прокси).

- Добавить ТОП по количеству скачиваний (за сутки, неделю, месяц)

- Добавить вывод последних и наиболее популярных поисковых запросов

- Добавить группировку многотомных архивов вида (part1.rar и т.д.) [пример]

- Добавить группировку зеркал файлов

Как должно работать: на вход подается ссылка и ее реферрер (источник). Движок должен распарсить источник на наличие "зеркал" и многотомных архивов.

Требования:

Масштабируемость

Читаемость кода

Комментирование (Функций, методов классов, неочевидных моментов в коде)

Оптимизация под сравнительно высокие нагрузки

Прошу указывать ориентировочные сроки и стоимость реализации по каждому из разделов/пунктов.

Также прошу указать над какими проектами работали.

CodeIgniter
14 лет назад
liser25
Anton 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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