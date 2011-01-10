И так уважаемые вебмастеры. Есть сайт в БД добавление много сайтов админ в ручную запускает парсер временно от временем индексирует их. на сайте установлен поиск при запросе юзеров дает по ключевым словам ...
Рефакторинг/доработка веб-сервиса
Необходимо доработать сервис поиска по файлообменникам search.bmrk.ru (написан с использованием фреймворка CodeIgniter)
Необходимо внести следующие изменения:
Интерфейс:
- Переключение языков интерфейса
- Вывод ссылки-источника
Работа с текущей базой:
- Очистить базу от одинаковых ссылок
- Очистить базу от мертвых ссылок
- Привести размер файлов в базе к единому формату
Обновления функционала:
- Обновить модули проверки доступности файлов на файлообмнниках. (Файлы в основном чекаются используя API файлообменниоков. Желательно чтобы проверка была многопоточной, с возможностью использования сокетов или прокси).
- Добавить ТОП по количеству скачиваний (за сутки, неделю, месяц)
- Добавить вывод последних и наиболее популярных поисковых запросов
- Добавить группировку многотомных архивов вида (part1.rar и т.д.) [пример]
- Добавить группировку зеркал файлов
Как должно работать: на вход подается ссылка и ее реферрер (источник). Движок должен распарсить источник на наличие "зеркал" и многотомных архивов.
Требования:
Масштабируемость
Читаемость кода
Комментирование (Функций, методов классов, неочевидных моментов в коде)
Оптимизация под сравнительно высокие нагрузки
Прошу указывать ориентировочные сроки и стоимость реализации по каждому из разделов/пунктов.
Также прошу указать над какими проектами работали.
Заявки фрилансеров
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