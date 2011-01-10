Обновить модуль для DLE 9.2

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка104 просмотра

Требуется устранить недочет модуля Максимум трафика, ранее я уже заказывал обновление до версий 8.5 и 9.0 На версию 8.5 встал отлично, все работает, на версии 9.0 не смотрел. Сейчас обновился до 9.2, ну вроде бы и все оке. Но есть один баг, после нажатия на копку, ссылки не открываются в версии 9.2 (просто ничего не появляется), нужна помощь в устранении это бага. Модуль прикрепил. Время установки модуля около 1-2 минут.

DLE
14 лет назад
BingoS
Даниил 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
14 лет назад
$5
1 день
Спасибо большое! Быстро, оперативно, как я и хотел;)
Действительно поработали очень быстро - очень адекватный заказчик) Спасибо - Оплатил вовремя.. Удачи в проектах)

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AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
14 лет назад