Обновить модуль для DLE 9.2

Требуется устранить недочет модуля Максимум трафика, ранее я уже заказывал обновление до версий 8.5 и 9.0 На версию 8.5 встал отлично, все работает, на версии 9.0 не смотрел. Сейчас обновился до 9.2, ну вроде бы и все оке. Но есть один баг, после нажатия на копку, ссылки не открываются в версии 9.2 (просто ничего не появляется), нужна помощь в устранении это бага. Модуль прикрепил. Время установки модуля около 1-2 минут.