Добрый день всем! Хочу предложить небольшую работу. Есть PSD его нужно сверсть и натянуть на жумла. НО в нем есть одно хитрое меню, которое скорее всего нужно будет писать на Java или переделать подобное ...
Обновить модуль для DLE 9.2
Требуется устранить недочет модуля Максимум трафика, ранее я уже заказывал обновление до версий 8.5 и 9.0 На версию 8.5 встал отлично, все работает, на версии 9.0 не смотрел. Сейчас обновился до 9.2, ну вроде бы и все оке. Но есть один баг, после нажатия на копку, ссылки не открываются в версии 9.2 (просто ничего не появляется), нужна помощь в устранении это бага. Модуль прикрепил. Время установки модуля около 1-2 минут.
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