Программа для сбора WMR бонусов + админ-сайт

Нужна программа которая автоматически будет собирать WMR бонусы.

База сайтов выдачи бонусов WMR будет находиться у меня на сайте.

Должно быть автоматическое распознование кода картинки для сбора бонуса.

Так же хотелось бы ввести лицензию на программу сроки которой будут установлены мною на моём сайте админ-сайте.

В админ сайте я могу добовлять сайты wmr бонусов.

Подробное задание:

Программа:

1. Графический дизайн

2. Возможность атоматического сбора WMR бонусов

Пользователь открывает программу, заходит в настройки и вводит свой WMID, WMR-кошелёк и Лицензионный ключ.

Затем нажимает кнопку начать сбор бонусов. Далее программа подключается к моему Админ-сайту и далее проверяет наличие подленности

лицензии по WMID, WMR и № лицензии. После проверки она загружает список сайтов с бонусами с моего админ сайта и начинает автоматически

собирать бонусы.

Если возможно то список сайтов она будет загружать с сервисов предоставляющих услуги по выдачи бонусов (вы должны понимать о чем речь если работаете с WebMoney).

Если не возможно автоматически собирать бонусы то должно быть окно для ввода кода с картинки, а номер WMR кошелька она автоматическии введет.

Админ-сайт.

1. Панель администратора

- Настройка сроков лицензии

- Добавление клиентов программы по WMID, WMR и тд.

- Статистика по сбораб бонусов каждого клиента.

- возможность добавлять сайты с бонусами