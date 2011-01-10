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Программа для сбора WMR бонусов + админ-сайт
Нужна программа которая автоматически будет собирать WMR бонусы.
База сайтов выдачи бонусов WMR будет находиться у меня на сайте.
Должно быть автоматическое распознование кода картинки для сбора бонуса.
Так же хотелось бы ввести лицензию на программу сроки которой будут установлены мною на моём сайте админ-сайте.
В админ сайте я могу добовлять сайты wmr бонусов.
Подробное задание:
Программа:
1. Графический дизайн
2. Возможность атоматического сбора WMR бонусов
Пользователь открывает программу, заходит в настройки и вводит свой WMID, WMR-кошелёк и Лицензионный ключ.
Затем нажимает кнопку начать сбор бонусов. Далее программа подключается к моему Админ-сайту и далее проверяет наличие подленности
лицензии по WMID, WMR и № лицензии. После проверки она загружает список сайтов с бонусами с моего админ сайта и начинает автоматически
собирать бонусы.
Если возможно то список сайтов она будет загружать с сервисов предоставляющих услуги по выдачи бонусов (вы должны понимать о чем речь если работаете с WebMoney).
Если не возможно автоматически собирать бонусы то должно быть окно для ввода кода с картинки, а номер WMR кошелька она автоматическии введет.
Админ-сайт.
1. Панель администратора
- Настройка сроков лицензии
- Добавление клиентов программы по WMID, WMR и тд.
- Статистика по сбораб бонусов каждого клиента.
- возможность добавлять сайты с бонусами
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