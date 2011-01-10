ГИС, создание и отображение карт на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки172 просмотра

Всем привет,

Хочу найти исполнителя, который сможет проконсультировать в выборе решения (дальше реализовать) для отображения карт (с помощью javascript, не флэш) наподобии и с таким же функционалом, как Я карты, Гугл карты.

Нужно не только отображение, но и удобное понятное их создание.

JavaScript
14 лет назад
bakiev
Ринат 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

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