ГИС, создание и отображение карт на сайте

Всем привет,

Хочу найти исполнителя, который сможет проконсультировать в выборе решения (дальше реализовать) для отображения карт (с помощью javascript, не флэш) наподобии и с таким же функционалом, как Я карты, Гугл карты.

Нужно не только отображение, но и удобное понятное их создание.