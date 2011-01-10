Необходимо сделать плагин для магазина Virtue Mart 1.5-6 для отображения производителей для каждой категории в отдельности. Принцип работы как на www.goods.marketgid.com/cat/330/0/ 1) Для каждой категории отображается список производителей актуальных ТОЛЬКО ...
Создание портала
Требуется web-программист (команда) для создания web-приложения.
Требования к кандидату:
• портфолио;
• знания PHP, MySQL, Ajax и JavaScript (по возможности);
• опыт работы (создания) больших, нагруженых проектов;
• быть постоянно на связи;
• имение опыта по интеграции с популярными социальными сетями;
• Google Map;
• Google Translater;
• Платежные системы;
• написание чистого, правильного код.
Примечание:
- предпочтение отдаётся пользователям имеющим:
• наличие отзывов;
• портфолио;
• опыт удалённой работы.
Функционал сайта:
• регистрация пользователя;
• закачка фото с компьютера и веб-камеры (возможен найм дополнительного flash-разработчика);
• уведомление о новый событиях сайта по e-mail;
• поиск;
• личные сообщения;
• настройка личной информации пользователя;
• новости (текст, фото, комментарии);
• Google Map;
• личные настройки пользователя;
• мультиязычность;
• интеграция социальных сетей (Вконтакте, Одноклассники, FaceBook, Twitter, возможно другие);
• возможность покупка ВИП статуса через платежные системы
Выше перечислены основные возможности так называемого портала.
Верста с JavaScript имеется, от исполнителя требуется только программная часть.
Бюджет 1000 - 1500 долларов.
Возможна предоплата.
Тут я совсем новенький, я с free-lance , могу предоставить свой профиль с положительными отзывами как заказчик.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $4000
Требуются создатели игрового приложения для социальной сети ВКонтакте. Опыт работы обязателен. Приложение аналог действующего приложения Покер-Шарк (онлайн покер)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Необходимо создать php форму обратной связи с оплатой через робокассу. Принцип работы, человек заполняет все поля (до 10), включая обратный адрес и др., жмет отправить, после чего ему предлагается произвести оплату за отправку сообщения, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется качественно конвертировать дамп БД IPB v.2.1.7 в версию IPB 3.1.4. Размер БД около 50 MB. Стоимость и сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужна доработка движка тизерной сети http://moreteaser.net Опыт работы и разработки тизерных сетей приветствуется! В общем вот тут я первичные задания написал, потом нужно будет на постоянной основе дорабатывать и добавлять новый ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Плагин для ВордПресс / WordPress Plugin Плагин для работы с пришедшими рефералами. Включает в себя: модерацию рефералов полуавтоматическую и ручную через адмику плагина, и после модерации создание очередной подстранички ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Для редизайна портала требуется провести следующие работы: 1. Верстка шаблонов (дизайн готов) 2. Сборка сайта (шаблонизатор smarty) 3. Небольшие програмные доработки (php + mysql) ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать Рейтинг лучших читателей сайта о статусах вконтакте. Авторизация на сайте через API Vkontakte. -Возле каждого статуса сделать кнопку "прочитать", после чего юзеру засчитывается прочтенный статус, минимальное ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Мне нужен модуль для сайта на движке DLE. Модуль стол заказов для сайта фильмы, сериалы и мультсериалы онлайн. Укажите пожалуйста сроки, цены и связь с вами.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Нужно доделать движок на РНР самопис, конкретно: сделать каталог товаров, форму заказа AJAX, доработать систему авторизации и остальные мелочи. Оплата поэтапная за каждый конкретно выполненный пункт.Веб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад