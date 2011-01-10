Создание портала

Требуется web-программист (команда) для создания web-приложения.

Требования к кандидату:

• портфолио;

• знания PHP, MySQL, Ajax и JavaScript (по возможности);

• опыт работы (создания) больших, нагруженых проектов;

• быть постоянно на связи;

• имение опыта по интеграции с популярными социальными сетями;

• Google Map;

• Google Translater;

• Платежные системы;

• написание чистого, правильного код.

Примечание:

- предпочтение отдаётся пользователям имеющим:

• наличие отзывов;

• портфолио;

• опыт удалённой работы.

Функционал сайта:

• регистрация пользователя;

• закачка фото с компьютера и веб-камеры (возможен найм дополнительного flash-разработчика);

• уведомление о новый событиях сайта по e-mail;

• поиск;

• личные сообщения;

• настройка личной информации пользователя;

• новости (текст, фото, комментарии);

• Google Map;

• личные настройки пользователя;

• мультиязычность;

• интеграция социальных сетей (Вконтакте, Одноклассники, FaceBook, Twitter, возможно другие);

• возможность покупка ВИП статуса через платежные системы

Выше перечислены основные возможности так называемого портала.

Верста с JavaScript имеется, от исполнителя требуется только программная часть.

Бюджет 1000 - 1500 долларов.

Возможна предоплата.

Тут я совсем новенький, я с free-lance , могу предоставить свой профиль с положительными отзывами как заказчик.