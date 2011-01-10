Плагин производителей для VirtueMart

Необходимо сделать плагин для магазина Virtue Mart 1.5-6 для отображения производителей для каждой категории в отдельности.

Принцип работы как на www.goods.marketgid.com/cat/330/0/

1) Для каждой категории отображается список производителей актуальных ТОЛЬКО для данной категории.

2) При нажатии на конкретного производителя отображаются все товары данной категории и ТОЛЬКО выбранного производителя.