Плагин производителей для VirtueMart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо сделать плагин для магазина Virtue Mart 1.5-6 для отображения производителей для каждой категории в отдельности.

Принцип работы как на www.goods.marketgid.com/cat/330/0/

1) Для каждой категории отображается список производителей актуальных ТОЛЬКО для данной категории.

2) При нажатии на конкретного производителя отображаются все товары данной категории и ТОЛЬКО выбранного производителя.

14 лет назад
forsagebiz
Forsage Business 
43 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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