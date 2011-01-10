Пример : https://www.direct.alfaic.ua/index.php?act=category&first_value=24 Дополнительно: -после расчета стоимости,форма для заполнения данных Ф.И.О,номер кузова, и т.п., номер телефона клиента) на почтовый ящик. -форма обратной связи с клиентом Прикрепленный ...
Плагин производителей для VirtueMart
Необходимо сделать плагин для магазина Virtue Mart 1.5-6 для отображения производителей для каждой категории в отдельности.
Принцип работы как на www.goods.marketgid.com/cat/330/0/
1) Для каждой категории отображается список производителей актуальных ТОЛЬКО для данной категории.
2) При нажатии на конкретного производителя отображаются все товары данной категории и ТОЛЬКО выбранного производителя.
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