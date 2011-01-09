Плагин для ВордПресс / WordPress Plugin

Плагин для работы с пришедшими рефералами.

Включает в себя: модерацию рефералов полуавтоматическую и ручную через адмику плагина, и после модерации создание очередной подстранички сайта.

Требования к исполнителю:

а). вы знаете как устроен WordPress;

б). вы знаете как устроены плагины WordPress;

в). вы знаете что такое http-реферал;

г). вы можете работать с серверами *nix.

Предложения типа "я всё могу, пишите мне в личку..." или "вот моё мыло, пишите мне..." - ОТКЛОНЯЮТСЯ СРАЗУ!

Резюме принимаются по Skype.

Мой ник: sabia-sd