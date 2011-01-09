Расчет стоимости продукта (калькулятор) на PHP

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок295 просмотров

Пример : https://www.direct.alfaic.ua/index.php?act=category&first_value=24

Дополнительно:

-после расчета стоимости,форма для заполнения данных Ф.И.О,номер кузова, и т.п., номер телефона клиента) на почтовый ящик.

-форма обратной связи с клиентом

Прикрепленный файл с ценами, коэффициентами (Базовая стоимость 180грн.) То есть 180грн х коефициент = стоимость. Также учитывается срок, скидка, тип авто, стаж. Таких 6 таблиц(зон)

Для обсуждения звоните или перезвоню 067-590-97-53 Руслан!

PHP
14 лет назад
bishopik
Руслан 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

yanchyk
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

yanchyk
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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