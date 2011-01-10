Обновить в php скрипте алг. авторизации Вконтакте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки130 просмотров

В связи с сменой алгортима авторизации Вконтакте перестал работать парсер, нужно внести в скрипт небольшие изменения для возобновления его работы. Работы для знающего человека мину на 10-15 не больше. Жду ваших предложений.

PHP
14 лет назад
amd1981
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Рекомендую для сотрудничества, сделал все быстро и точно, как и обещал, 10 баллов из 10 :)
От сотрудничества с Андреем только приятные впечатления!

Заявки фрилансеров

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад