Скрипт регистрации в каталогах

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Закрыт1 заявка116 просмотров

Нужен скрипт регистрации в катлогах (на PHP или ASP.net), как на autoreg.su и подобных ресурсах. Скрипт должен уметь работать с не менее как 3000 каталогов. Нужен только скрипт и все. От вас цены и сроки.

ASP.NETPHP
14 лет назад
1masterseo
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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