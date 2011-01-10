Необходимо сделать автокликер ссылки "вернуть" по просроченным займам в сервисе debt.webmoney.ru.
Поправить шаблон Joomla
Есть шаблон инет-магазина JV Bronto. Быстрый старт у меня на сервере не устанавливает ничего кроме самой Joomla и шаблона. А если устанавливаю шаблон ручками он работает криво. Надо привести шаблон в чувство, установить идущие с ним в комплекте слайдеры, установить последний русифицированный VirtueMart. В слайдеры добавить две любые картинки и в каталог товаров ввести две категории товаров и в них по два товара (дабы увидеть работоспособность). На выходе от Вас требуется или быстрый старт, который будет все сам ставить, или архив сайта + архив базы и инструкция по установке.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $5000
Необходимо разработать сайт для поиска вилок в букмекерских конторах. Аналоги betbrain.com http://www.oddsportal.com/sure-bets/ http://www.beatbookies.com/arbs/surebets.phpВеб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимы 2 открытки во флеш. на одной рисованная милая собачка, на другой девушка Стилистика девушки нужна такая http://cards.mail.ru/card/compose.html?cid=666 Уровень сложности анимации приблизительно такой http://cards.mail.ru/card/compose.html?cid=108999Закрыт14 лет назад
Добрый день. Требуется написание скрипта, который по заданному списку доменных имен будет вытягивать сайты, на выходе получаем статический сайт на php либо html странички. Т.е есть список доменных имен, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $900
Сайт написан на Drupal срок 2-3 недели для внесения изменения на сайте. сайт kartinu.com.ua список правок прикрепилВеб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужен шаблон для городского портала. Для движка dle или wordpess. Портал будет представлять собой - Подача объявлений - Фотогалерея - Новости - Справочник ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо: 1. Установить SocialEngine (рус) 2. Установить дизайн(шаблон), который я дам 3. "Магистраль" лента с фотографиями, (до 10 шт) которые будут в виде Flash или Ajax плавать ...Закрыт14 лет назад
- $250
Добрый день! У меня на сайте установлена платежная система PAID LINKS http://forum.kaliostro.net/announcement.php?f=11&a=5 Версия у меня 1.6, внесено множество доработок добавлен функционал. Сайт разработан на движке DLE. Требуется, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Интересует модуль подобный модулю _ttp://4dle.ru/sel_mods/1147159173-searchfields-v3.5-poisk-po.html. Тот модуль идет с закрытым кодом и стоит 30 у.е. не нравится именно закрытый код. Если будет аналог с открытым кодом полностью удовлетворяющий тем же условиям заплачу до 100 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужен скрипт для отсылки писем на почту вот как на сайте внизу http://www.internet-technologies.ru/articles/article_486.htmlЗавершен14 лет назад