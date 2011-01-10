Поправить шаблон Joomla

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Завершен1 заявка145 просмотров

Есть шаблон инет-магазина JV Bronto. Быстрый старт у меня на сервере не устанавливает ничего кроме самой Joomla и шаблона. А если устанавливаю шаблон ручками он работает криво. Надо привести шаблон в чувство, установить идущие с ним в комплекте слайдеры, установить последний русифицированный VirtueMart. В слайдеры добавить две любые картинки и в каталог товаров ввести две категории товаров и в них по два товара (дабы увидеть работоспособность). На выходе от Вас требуется или быстрый старт, который будет все сам ставить, или архив сайта + архив базы и инструкция по установке.

Joomla
14 лет назад
MadTomas
Максим 
51 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена очень оперативно и грамотно. По ходу работы получил несколько отличных предложений по улучшению сайта. Во время работы Денис был постоянно на связи - отвечал на возникающие вопросы. В целом сотрудничеством более чем доволен. Однозначно буду еще обращаться.
Приятно было сотрудничать. У Максима хочу выделить следующие преимущества, как у заказчика. Емкое изложение описания задачи, обсуждения хода работы без значительных задержек, своевременный прием и оплата выполненной работы. Рекомендую.

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UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад