Поправить шаблон Joomla

Есть шаблон инет-магазина JV Bronto. Быстрый старт у меня на сервере не устанавливает ничего кроме самой Joomla и шаблона. А если устанавливаю шаблон ручками он работает криво. Надо привести шаблон в чувство, установить идущие с ним в комплекте слайдеры, установить последний русифицированный VirtueMart. В слайдеры добавить две любые картинки и в каталог товаров ввести две категории товаров и в них по два товара (дабы увидеть работоспособность). На выходе от Вас требуется или быстрый старт, который будет все сам ставить, или архив сайта + архив базы и инструкция по установке.