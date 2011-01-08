Правки в сайте на Drupal.

$900
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок218 просмотров

Сайт написан на Drupal срок 2-3 недели для внесения изменения на сайте.

сайт kartinu.com.ua

список правок прикрепил

Drupal
14 лет назад
jokerk
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров