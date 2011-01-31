Есть скрипт на js, нужно его преобразовать в php

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок297 просмотров

Есть скрипт на js, нужно его преобразовать в php - ajax приветствуется!

Суть скрипта - калькулятор налога, во вложенном документе адрес где находится js калькулятор

скрипт работает на js

нужно перенести логику на php, форму переделывать не нужно, исходный код js доступен

AJAXJavaScriptPHP
14 лет назад
seo2006
Майк 
44 года
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Все сделал как договорились. Буду обращаться еще. Спасибо!
Все ок! Рекомендую.
gumbert
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
gumbert
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад