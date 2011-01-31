Нужен простой загрузчик картинок с возможностью создания превью. При загрузке изображения любого размера должны создаваться 2 файла указанных рамеров, размер изменяется пропорционально. Пример: файл 1 - 250х400 файл 2 - ...
Есть скрипт на js, нужно его преобразовать в php
Есть скрипт на js, нужно его преобразовать в php - ajax приветствуется!
Суть скрипта - калькулятор налога, во вложенном документе адрес где находится js калькулятор
скрипт работает на js
нужно перенести логику на php, форму переделывать не нужно, исходный код js доступен
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