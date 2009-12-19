Есть скрипт на js, нужно его преобразовать в php - ajax приветствуется! Суть скрипта - калькулятор налога, во вложенном документе адрес где находится js калькулятор скрипт работает на js нужно перенести логику на php, форму переделывать ...
- $50Веб-программирование2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $50
Есть готовый работающий скрипт генерации метриков линеечек, нужно его "завернуть" в плагин wordpress, создать простенький виджет... подробности задания в файлеЗакрыт13 лет назад
- $100
Создать из готового скрипта плагин для wordpress подробности в прикрепленном файлеЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно написать просто скрипт-сервис, который отображает метрики/линеечки. пример xttp://metric.rodim.ru/ тематики которые будут: возраст ребенка - пример тут хttp://metric.rodim.ru/kinder/index.html свадьба - хttp://metric.rodim.ru/wedding/index.html беременность - хttp://metric.rodim.ru/pregnancy/index.html новогодние - хttp://metric.rodim.ru/pages/new-year.html день рождения - хttp://metric.rodim.ru/other/birthday.html требования: - желательно без базы данных - возможность добавлять новые линеечки, бегунки простым ...Завершен13 лет назад
- $30
Нужно нарисовать/подобрать 30 линеечек и 30 фигурок/бегунков по тематикам: 15 - беременность 15 - мой ребенок пример линеечек и резмеры можно найти тут http://metric.rodim.ru/pregnancy/index.html Запрещено "воровать" чужие линеечки. Внимание: не нужно самому "снуля" рисовать, можно подобрать тематические картинки "подкрутить" ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Приветствую нужно адаптировать 5 фришных дизайн тем из opencart для SSF Lego editions v.25 дизайны которые необходимо адаптировать - предоставлю Дело в том, что система темлейтов у SSF Lego editions v.25 взята от opencart, что подтверждает ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Есть веб приложение, нужно научить этот приложение используя google data API добавлять публикации в blogger. Нужен человек который уже это делал, у которое есть класс или другой готовый код, чтобы все сделать быстро дешево и ...Закрыт14 лет назад
Приветствую нужно нарисовать и сверстать дизайн MMORPG социальной сети, используется движек LiveStreet. Внимание! пожалуйста присылайте ссылки на портфолио и обязательно указывайте цену!Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен парсер marketgid.ru, подробности в прикрепленном к заданию файле.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Детали в прикрепленном файлеЗакрыт14 лет назад
Нужен граббер, подробности в ТЗЗакрыт14 лет назад
Нужен плагин для Wordpress подробности в ТЗЗавершен14 лет назад
- $100
Приветствую нужен плагин для WordPress тз во вложенном файле. Внимание! давать эту работу человеку без опыта я не буду! Не присылайте заявки если небыло успешного опыта создания плагинов под wordpress!Завершен14 лет назад
Приветствую! нужно разработать простой плагин для Wordpress. Краткая суть - плагин должен выводить комментарии к публикациям в особом, нужном мне виде. Подробности вышлю в ТЗ. От вас - примеры подобных работ. Жду предложений.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Приветствую нужен рерайт, тематика - страхование. Язык - русский Порядок работы: я даю ссылки где искать информацию и какого рода. Вы рерайтите, добавляете в блог + картинку, метки, делаете оформление. Я проверяю - и оплачиваю. Пишите цену за 1000 ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Задача: К 100 дизайн темам необходимо составить описания объемом около 500 символов для каждой темы( на русском языке). Текст должен быть уникальным, интересным, с ключевыми словами 5-7% (список слов предоставлю).Копирайтинг34 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно переводить дизайн темы WordPress, с англ. или русского на украинский язык работа постоянная, переводить нужно 2-3 темы в неделю. алгоритм работы 1. ищете несколько дизайн тем которые не запрещено переводить лицензионным соглашением и которые еще не переведены. 2. ...Переводы9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно переводить дизайн темы WordPress, с англ. на ру работа постоянная, переводить нужно 2-3 темы в неделю. алгоритм работы 1. ищете несколько дизайн тем которые не запрещено переводить лицензионным соглашением и которые еще не переведены. 2. отправляете мне ...Переводы17 заявокЗакрыт14 лет назад
Приветствую Необходимо переводить с англ. на ру. статьи несложной тематики, я бы их назвал общеобразовательными информационными публикациями, или делать рерайт ру. статей. Первый тип работы: Ищем несколько интересных статей по тематике, отсылаем мне ссылки на оригиналы на утверждение, ...Копирайтинг5 исполнителейЗавершен14 лет назад
Нужен скрипт на ПХП (или класс, но это не критично) генератор дизайнов для WordPress. ТЗ в файле предпочтение готовым решениям.Закрыт15 лет назад