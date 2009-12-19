seo2006

Майк seo2006

 
42 годаУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

SEO

  • Есть скрипт на js, нужно его преобразовать в php

    $50

    Есть скрипт на js, нужно его преобразовать в php - ajax приветствуется! Суть скрипта - калькулятор налога, во вложенном документе адрес где находится js калькулятор скрипт работает на js нужно перенести логику на php, форму переделывать ...

    PHPAjax
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипт линеечек/метриков

    $50

    Нужно написать просто скрипт-сервис, который отображает метрики/линеечки. пример xttp://metric.rodim.ru/ тематики которые будут: возраст ребенка - пример тут хttp://metric.rodim.ru/kinder/index.html свадьба - хttp://metric.rodim.ru/wedding/index.html беременность - хttp://metric.rodim.ru/pregnancy/index.html новогодние - хttp://metric.rodim.ru/pages/new-year.html день рождения - хttp://metric.rodim.ru/other/birthday.html требования: - желательно без базы данных - возможность добавлять новые линеечки, бегунки простым ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать/ подобрать 30 линеечек метрик

    $30

    Нужно нарисовать/подобрать 30 линеечек и 30 фигурок/бегунков по тематикам: 15 - беременность 15 - мой ребенок пример линеечек и резмеры можно найти тут http://metric.rodim.ru/pregnancy/index.html Запрещено "воровать" чужие линеечки. Внимание: не нужно самому "снуля" рисовать, можно подобрать тематические картинки "подкрутить" ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Адаптация 5 дизайнов для SSF Lego

    Приветствую нужно адаптировать 5 фришных дизайн тем из opencart для SSF Lego editions v.25 дизайны которые необходимо адаптировать - предоставлю Дело в том, что система темлейтов у SSF Lego editions v.25 взята от opencart, что подтверждает ...

    OpenCart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Публикация в Blogger используя google data API

    Есть веб приложение, нужно научить этот приложение используя google data API добавлять публикации в blogger. Нужен человек который уже это делал, у которое есть класс или другой готовый код, чтобы все сделать быстро дешево и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен плагин plugin для WordPress

    $100

    Приветствую нужен плагин для WordPress тз во вложенном файле. Внимание! давать эту работу человеку без опыта я не буду! Не присылайте заявки если небыло успешного опыта создания плагинов под wordpress!

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен плагин plugin для WordPress

    Приветствую! нужно разработать простой плагин для Wordpress. Краткая суть - плагин должен выводить комментарии к публикациям в особом, нужном мне виде. Подробности вышлю в ТЗ. От вас - примеры подобных работ. Жду предложений.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт

    Приветствую нужен рерайт, тематика - страхование. Язык - русский Порядок работы: я даю ссылки где искать информацию и какого рода. Вы рерайтите, добавляете в блог + картинку, метки, делаете оформление. Я проверяю - и оплачиваю. Пишите цену за 1000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Составить 100 описаний к WordPress темам

    Задача: К 100 дизайн темам необходимо составить описания объемом около 500 символов для каждой темы( на русском языке). Текст должен быть уникальным, интересным, с ключевыми словами 5-7% (список слов предоставлю).

    WordPress
    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод тем WordPress на украинский язык

    Нужно переводить дизайн темы WordPress, с англ. или русского на украинский язык работа постоянная, переводить нужно 2-3 темы в неделю. алгоритм работы 1. ищете несколько дизайн тем которые не запрещено переводить лицензионным соглашением и которые еще не переведены. 2. ...

    WordPress
    Переводы9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод тем WordPress с англ. на рус.

    Нужно переводить дизайн темы WordPress, с англ. на ру работа постоянная, переводить нужно 2-3 темы в неделю. алгоритм работы 1. ищете несколько дизайн тем которые не запрещено переводить лицензионным соглашением и которые еще не переведены. 2. отправляете мне ...

    WordPress
    Переводы17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод, рерайт

    Приветствую Необходимо переводить с англ. на ру. статьи несложной тематики, я бы их назвал общеобразовательными информационными публикациями, или делать рерайт ру. статей. Первый тип работы: Ищем несколько интересных статей по тематике, отсылаем мне ссылки на оригиналы на утверждение, ...

    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
spl32
Иван 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$90
10 баллов
9 лет назад
Нужен плагин
Хороший заказчик. Рекомендую.
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо!
Ответный отзыв
markus-shmidt
Шмидт 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Есть скрипт на js, нужно его преобразовать в php
Все ок! Рекомендую.
Все сделал как договорились. Буду обращаться еще. Спасибо!
Ответный отзыв
antibot
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
$45
10 баллов
13 лет назад
Скрипт линеечек/метриков
Приятно работать с заказчиком!Четкие требования, приятное общение! В общем все отлично!10 баллов и не меньше!
Все сделано качественно, пожелания учтены. буду обращаться еще!
Ответный отзыв
1rina
Ирина 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
18 отзывов(-3)
$15
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать/ подобрать 30 линеечек метрик
Приятно было поработать. отличный заказчик.
Приятно иметь дело с профессионалом. И не дорого. Все пожелания были учтены, заказал еще!
Ответный отзыв
Subrosa
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$75
10 баллов
14 лет назад
Перевод, рерайт
Отличный заказчик, приятно работать. Четкая постановка задачи, тактичность, своевременная оплата.
Все быстро, качественно. Спасибо.
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