Перевод, рерайт

Приветствую

Необходимо переводить с англ. на ру. статьи несложной тематики, я бы их назвал общеобразовательными информационными публикациями, или делать рерайт ру. статей.

Первый тип работы:

Ищем несколько интересных статей по тематике, отсылаем мне ссылки на оригиналы на утверждение, переводим на ру, если оригинал обьемный, более 2000 символов, выбрасываем лишнее. Небольшой рерайт приветствуется. Где искать, подскажу я, или гугл :). Но источники должны быть популярными.

Второй тип работы:

Ищем в рунете публикации по теме, отсылаем мне ссылки на оригиналы на утверждение, делаем рерайт.

Предпочтение отдается серьезным ответственным людям, которым интересно долгосрочное сотрудничество.

Пишите цены за 1000 знаков без пробелов.

ВНИМАНИЕ!! Обновление задания.

Так как заявок очень много, сложно определиться без тестового задания. Во вложенном файле тестовое задание, которое при удачном выполнении войдет в проект и будет оплачено.

Небольшое дополнение к заданию:

Также необходимо будет подыскать тематическую картинку к публикации, метки тэги и добавить в проект.