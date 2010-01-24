Перевод, рерайт

КопирайтингЗавершен51 заявка722 просмотра
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Приветствую

Необходимо переводить с англ. на ру. статьи несложной тематики, я бы их назвал общеобразовательными информационными публикациями, или делать рерайт ру. статей.

Первый тип работы:

Ищем несколько интересных статей по тематике, отсылаем мне ссылки на оригиналы на утверждение, переводим на ру, если оригинал обьемный, более 2000 символов, выбрасываем лишнее. Небольшой рерайт приветствуется. Где искать, подскажу я, или гугл :). Но источники должны быть популярными.

Второй тип работы:

Ищем в рунете публикации по теме, отсылаем мне ссылки на оригиналы на утверждение, делаем рерайт.

Предпочтение отдается серьезным ответственным людям, которым интересно долгосрочное сотрудничество.

Пишите цены за 1000 знаков без пробелов.

ВНИМАНИЕ!! Обновление задания.

Так как заявок очень много, сложно определиться без тестового задания. Во вложенном файле тестовое задание, которое при удачном выполнении войдет в проект и будет оплачено.

Небольшое дополнение к заданию:

Также необходимо будет подыскать тематическую картинку к публикации, метки тэги и добавить в проект.

14 лет назад
seo2006
Майк 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранные исполнители
eug
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$2
1 день
Subrosa
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$75
1 день
Все быстро, качественно. Спасибо.
Отличный заказчик, приятно работать. Четкая постановка задачи, тактичность, своевременная оплата.
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$50
20 дней
sergoon
Сергей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$20
4 дня
Все быстро, качественно. Спасибо.
Приятный в общении и работе заказчик. Одно удовольствие сотрудничать! Рекомендую
Formica
Анна 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Все быстро, качественно. Спасибо.
Хороший человек и заказчик. Понятное ТЗ и оплата в срок. Сотрудничество доставило только положительные эмоции.
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