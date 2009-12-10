Придумать легенду (историю появления) бренда

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Наша компания называется "Добрая рать".

Мы сейчас репозиционируем себя на рынке и создаем единый бренд "Добрая рать" который объединит следующую продукцию:

- Мука

- Макароны

- Фасованые семечки и орехи

- Кукурузная палочка

- Кондитерские изделия

- Майонез.

Нам необходима легенда появления бренда "Добрая рать" на рынке Казахстана, возможно фантастическая, возможна ближе к реальности, но обязательно оригинальная и легкая к запоминанию.

Территория нашей деятельности Северный Казахстан, мы работаем в 9 городах (Петропавловск (головной офис), Астана (столица Казахстана), Караганда, Павлодар, Экибастуз, Кокшетау, Темиртау, Степногорск, Щучинск).

Необходимо обязательно учесть, что Казахстан многонациональная страна, где все живут в дружбе.

Возможно в легенде указать что мы помогаем народу сплотится и жить в дружбе. Мы создаем семейный уют и помогаем разным людям общатся, и т.п.