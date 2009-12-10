Придумать легенду (историю появления) бренда

Тендер на поиск доменного имени для сайта онлайн игр в доменной зоне .com Требования: 1. Свободное имя в доменной зоне .com (проверка https://domain.ucoz.com). 2. Легко запоминающееся название. 3. Большая смысловая нагрузка. 4. Длинна до .com не более 7 ...
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Наша компания называется "Добрая рать".
Мы сейчас репозиционируем себя на рынке и создаем единый бренд "Добрая рать" который объединит следующую продукцию:
- Мука
- Макароны
- Фасованые семечки и орехи
- Кукурузная палочка
- Кондитерские изделия
- Майонез.
Нам необходима легенда появления бренда "Добрая рать" на рынке Казахстана, возможно фантастическая, возможна ближе к реальности, но обязательно оригинальная и легкая к запоминанию.
Территория нашей деятельности Северный Казахстан, мы работаем в 9 городах (Петропавловск (головной офис), Астана (столица Казахстана), Караганда, Павлодар, Экибастуз, Кокшетау, Темиртау, Степногорск, Щучинск).
Необходимо обязательно учесть, что Казахстан многонациональная страна, где все живут в дружбе.
Возможно в легенде указать что мы помогаем народу сплотится и жить в дружбе. Мы создаем семейный уют и помогаем разным людям общатся, и т.п.
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