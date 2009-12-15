Нужны тексты небольшого объема, ежедневно

$500
КопирайтингЗавершен58 заявок689 просмотров
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Необходим рерайт, ежедневно около 15 тысяч. Техническая тематика.

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14 лет назад
RUD_Angel
Анжелика 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 отзывов
Выбранные исполнители
zoopad
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Ответственный исполнитель, прекрасный рерайтер-копирайтер, скорость,качество,объёмы !!! — я довольна нашим сотрудничеством.
lananekrasova
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$300
30 дней
Качественные тексты в срок. Продолжаем сотрудничество. Еще 10 баллов от мня!
Работаем на постоянной основе. Довольна. Оплата вовремя
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