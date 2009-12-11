Требуется рерайт

Требуется рерайтер.

задание: (тематика игра counter strike) Рерайтер ищет самые популярные и коментируемые статьи на других ресурсах, "делает из статьи рерайт" далее отправляет ссылку(откуда он взял статью) и переделанный вариант. Работу проверяю и оплачиваю. Нужно 5 статей по 2-3к символов. готов платить 15р за 1к.

2) задание такое же, но готов повысить цену за оптимизированный рерайт ( ключ вхождения 5-7% на весь текст) Плачу 20р за 1к

Кто готов поработать укажывайте в ответах какой вариант вам ближе.

Общее количество символов 10-12к ( оплату указываю по ним)

Свои работы отправляйте на мыло ([email protected]) для примера

лучших выберу и начнем рабоатть всем спасибо . В письме не забудьте указать логин на сайте и icq для связи. Оставляю отзыв о работе.