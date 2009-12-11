Требуется рерайт

Нужно написать 100 уроков по Adobe Pohotoshop. Пишите цену и срок. Писать только в проект. Кто напишет еще куда-то - отправится в игнор.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется рерайтер.
задание: (тематика игра counter strike) Рерайтер ищет самые популярные и коментируемые статьи на других ресурсах, "делает из статьи рерайт" далее отправляет ссылку(откуда он взял статью) и переделанный вариант. Работу проверяю и оплачиваю. Нужно 5 статей по 2-3к символов. готов платить 15р за 1к.
2) задание такое же, но готов повысить цену за оптимизированный рерайт ( ключ вхождения 5-7% на весь текст) Плачу 20р за 1к
Кто готов поработать укажывайте в ответах какой вариант вам ближе.
Общее количество символов 10-12к ( оплату указываю по ним)
Свои работы отправляйте на мыло ([email protected]) для примера
лучших выберу и начнем рабоатть всем спасибо . В письме не забудьте указать логин на сайте и icq для связи. Оставляю отзыв о работе.
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