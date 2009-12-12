Приватный проект для (Diatchenko_Alice)

Еще одна работа с Алиной. Как всегда, отлично выполнена. Алина, ответственный, добросовестный, исполнитель. Всегда была на связи, в Skype. Если что-то было не понятно, спрашивала, не стеснялась. Работая с Алиной, я знала, что работа будет выполнена на отлично. Она очень ответственный исполнитель и прекрасный человек. Алина, большое спасибо за выполненную работу.