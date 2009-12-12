Приватный проект для (Diatchenko_Alice)

$15
КопирайтингЗавершен1 заявка227 просмотров
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Приватный проект для (Diatchenko_Alice)

Необходимо написать небольшой текст, и отредактировать уже имеющийся текст.

14 лет назад
Natalya56
Наталья 
71 годБельгия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Diatchenko_Alice
Алина 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
14 лет назад
$15
1 день
Еще одна работа с Алиной. Как всегда, отлично выполнена. Алина, ответственный, добросовестный, исполнитель. Всегда была на связи, в Skype. Если что-то было не понятно, спрашивала, не стеснялась. Работая с Алиной, я знала, что работа будет выполнена на отлично. Она очень ответственный исполнитель и прекрасный человек. Алина, большое спасибо за выполненную работу.
Как всегда, работа с Натальей принесла уйму положительных эмоций. Надежный заказчик и надежный человек. Четкая постановка задания, своевременная проверка выполненной работы и оплата. Спасибо ещё раз за сотрудничество!
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