Конкурс по созданию названия для социального проекта. Суть проекта: продажа жилья по себестоимости ( очень за дешево) социально незащищенным слоям населения, стоящим на квартирной очереди. Конкурс будет проходить до 10. 12.2009 до 17.00 Вариант названия будет отбираться ...
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Приватный проект для (Diatchenko_Alice)
Необходимо написать небольшой текст, и отредактировать уже имеющийся текст.
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