Конкурс по созданию названия для социальн.проекта

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Конкурс по созданию названия для социального проекта.

Суть проекта: продажа жилья по себестоимости ( очень за дешево) социально незащищенным слоям населения, стоящим на квартирной очереди.

Конкурс будет проходить до 10. 12.2009 до 17.00

Вариант названия будет отбираться специально собранной фокус группой. О победителе будет объявлено. Победителю будет выплачен гонорар в размере 25 у.е.

Заранее благодарны. Успехов!

e-mail: [email protected]