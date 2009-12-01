Конкурс по созданию названия для социальн.проекта

$25
КопирайтингЗакрыт21 заявка673 просмотра
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#1$

Конкурс по созданию названия для социального проекта.

Суть проекта: продажа жилья по себестоимости ( очень за дешево) социально незащищенным слоям населения, стоящим на квартирной очереди.

Конкурс будет проходить до 10. 12.2009 до 17.00

Вариант названия будет отбираться специально собранной фокус группой. О победителе будет объявлено. Победителю будет выплачен гонорар в размере 25 у.е.

Заранее благодарны. Успехов!

e-mail: [email protected]

14 лет назад
designhanna
Hanna Danchenko 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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