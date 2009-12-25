Наполнение сайта

КопирайтингЗавершен43 заявки702 просмотра
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Нужны уникальные статьи для сайта-визитки: рекламный текст главной страницы + несколько статей. Тематика - Уборка помещений.

Жду предложений с ценами.

14 лет назад
mbakhtina
Марина 
50 летИспания
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
mriya
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$50
4 дня
Большое спасибо Татьяне за быструю и качественную работу. Заказчик удовлетворен на все 100%!
Очень приятные впечатления от сотрудничества. Четко поставленная задача, своевременные комментарии и незамедлительная оплата. С удовольствием приняла бы участие в других проектах Марины.
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