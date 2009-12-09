Приватный проект для Асланян Александры

$20
КопирайтингЗавершен1 заявка123 просмотра
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Написание и размножение статьи на тему Электронный каталог автозапчастей.

14 лет назад
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Aslana
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Александра прирожденный копирайтер с широким кругозором, который легко и непринужденно способен писать статьи как о тормозных колодках так и о японской икибане в сжатые сроки. И что не маловажно для меня - знает толк в размножении ;) Если для вас важна скорость без потери качества - рекомендую!
Спасибо за приятное сотрудничество. Проблем с оплатой никаких, работу приняли и проверили очень быстро. Правку по моей инициативе восприняли на Ура. Всегда рада таким заказчикам! Обращайтесь )
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