Приватный проект для Асланян Александры

Александра прирожденный копирайтер с широким кругозором, который легко и непринужденно способен писать статьи как о тормозных колодках так и о японской икибане в сжатые сроки. И что не маловажно для меня - знает толк в размножении ;) Если для вас важна скорость без потери качества - рекомендую!