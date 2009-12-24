О необходимости детского финансового образования!

О нашем сотрудничестве. Я очень доволен сотрудничеством с Натальей. Это было действительно сотрудничество. Наталья, это один из трех человек с которыми я начал работать одновременно по похожим тематикам статей (изначально было 42 предложения по 2-м сайтам). Из этих трех людей я сработал с двумя. Наталья - это человек, который действительно переживает за результат. К слову о результатах - несмотря на довольно пространный запрос с моей стороны, Наташа выяснила все, что ей было нужно для того, чтобы я остался доволен. К решению задачи она подошла творчески. Другими словами - я очень доволен. Рекомендую сотрудничать с Наташей тем, кому важен результат. Евгений.