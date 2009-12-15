Рерайт (английский язык)

Выбирал рерайтера... и выбранный заболел.... поэтому опять....

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Нужен рерайтер(ЯЗЫК - АНГЛИЙСКИЙ).

ежедневно есть поток(1 - 4 штуки) статей или обзоров. Пример - http://www.rdmag.com/News/2009/12/Life-Science-Telemedicine-e-records-and-wearable-sensors-Medical-techs-growth-spurt/

тематика: ИТ + медицина.

из них нужно делать НА АНГЛИЙСКОМ что-то типа overview (своими словами) + иногда буду просить внизу написать какое-то конкретное предложение.

работаем в следующем режиме: я отсылаю на мейл ссылки(каждой статье отдельный мейл), а Вы мне в ответ - текст(но не позже конца СЛЕДУЮЩЕГО РАБОЧЕГО ДНЯ )

каждый рерайт должен быть следующего формата: свой текст не менее 500 символов(без проблемов и т.д.) + цитаты из оригинала текста.

оплата - еженедельно.

Стоимость рерайта: 1.5 доллара(т.е. 500 символов).

Что бы понять ВАШУ квалификацию, просьба прислать мне в личку рерайт на статью-пример - http://www.rdmag.com/News/2009/12/Life-Science-Telemedicine-e-records-and-wearable-sensors-Medical-techs-growth-spurt/