Рерайт (английский язык)

$20
КопирайтингЗавершен2 заявки385 просмотров
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Выбирал рерайтера... и выбранный заболел.... поэтому опять....

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Нужен рерайтер(ЯЗЫК - АНГЛИЙСКИЙ).

ежедневно есть поток(1 - 4 штуки) статей или обзоров. Пример - http://www.rdmag.com/News/2009/12/Life-Science-Telemedicine-e-records-and-wearable-sensors-Medical-techs-growth-spurt/

тематика: ИТ + медицина.

из них нужно делать НА АНГЛИЙСКОМ что-то типа overview (своими словами) + иногда буду просить внизу написать какое-то конкретное предложение.

работаем в следующем режиме: я отсылаю на мейл ссылки(каждой статье отдельный мейл), а Вы мне в ответ - текст(но не позже конца СЛЕДУЮЩЕГО РАБОЧЕГО ДНЯ )

каждый рерайт должен быть следующего формата: свой текст не менее 500 символов(без проблемов и т.д.) + цитаты из оригинала текста.

оплата - еженедельно.

Стоимость рерайта: 1.5 доллара(т.е. 500 символов).

Что бы понять ВАШУ квалификацию, просьба прислать мне в личку рерайт на статью-пример - http://www.rdmag.com/News/2009/12/Life-Science-Telemedicine-e-records-and-wearable-sensors-Medical-techs-growth-spurt/

14 лет назад
adocisua
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
dollparts
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$1
1 день
Ульяна сделала задачу СОГЛАСНО ТЗ единственная из около 10 фрилансеров. будем работать далее.
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