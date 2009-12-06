Написать сео статьи на сайт колесные опоры

КопирайтингЗакрыт17 заявок284 просмотра
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Сайт www.zigen.ru

нужны 3 сео статьи для размещения на других площадках. Ссылки:

1) колесные опоры

2) колеса для тележек

3) промышленные колеса

Требования:

- уникальность 100%

- в каждой статье должна встречаться 1 ссылка

- кол-во символов одной статьи 1,5 тысячи

- должно в статье встречаться слово не менее 4 раз (включая ссылку)

- в заголовке статьи также должна встречаться ссылка

К завтрашнему полудню. Появлюсь утром. Тех кого завтра не будет утром - прошу не добавляться в проект.

14 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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