Написать сео статьи на сайт колесные опоры

Требуется человек, специализирующийся на копирайте. Необходимо написание 6 статей ( по 2000 символов), с определенными ключевиками. Тематика: автоматизация бизнеса, мобильная торговля, crm системы, создание сайтов. Текст должен быть уникальным и читабельным, результат будет проверяться на уникальность. В ...
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Сайт www.zigen.ru
нужны 3 сео статьи для размещения на других площадках. Ссылки:
1) колесные опоры
2) колеса для тележек
3) промышленные колеса
Требования:
- уникальность 100%
- в каждой статье должна встречаться 1 ссылка
- кол-во символов одной статьи 1,5 тысячи
- должно в статье встречаться слово не менее 4 раз (включая ссылку)
- в заголовке статьи также должна встречаться ссылка
К завтрашнему полудню. Появлюсь утром. Тех кого завтра не будет утром - прошу не добавляться в проект.
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