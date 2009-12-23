Написание гороскопов для нового года

$200
КопирайтингЗавершен2 заявки146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://www.mosperepis.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=132&Itemid=118&menuid=91

нужно написать подобный гороскоп, но на 2010 год

14 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$200
7 дней
Ксения - просто чудо! Въехала без проблем в задачу и снова сотворила нечто! АБАЖАЮ!
Спасибо за сотрудничество. Оплата в срок!
  • Похожие заказы

  • Заказ на написание статей

    Требуется человек, специализирующийся на копирайте. Необходимо написание 6 статей ( по 2000 символов), с определенными ключевиками. Тематика: автоматизация бизнеса, мобильная торговля, crm системы, создание сайтов. Текст должен быть уникальным и читабельным, результат будет проверяться на уникальность. В ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать 5 статей о потере веса

    $8

    Написать 5 статей о ПОТЕРЕ ВЕСА. Грамотно изложить любые ваши мысли и соображения о потере веса, почему это нужно, полезно, почему у людей лишний вес, как от него избавиться, и.т.д. Каждая статья 400 слов. ТОЛЬКО ЛИЧНО ВАШИ ...

    Копирайтинг59 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Качественный рерайт (недвижимость)

    Материалы (3-4 текста) я предоставлю. Нужно собрать одну качественную статью и сделать уникальный рерайт. Должно получиться 2-3 тысячи знаков. Сделать нужно сегодня. Отдам задание кандидату указавшему наименьший бюджет. Портфолио и отзывы имеют значение. Копирайтер нужен ...

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать несколько статей

    Здравствуйте, мы ищем автора, который сможет грамотно написать 4 статьи темам описанны в прикрепленном документе. Сколько стоит?

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи на тему "электроинструмент"

    Нужно написать серию статей на тему "электроинструмент". 2000-3000 символов без пробелов. Ключевые слова: электроинструмент, перфоратор, шуруповерт, электролобзик, электродрели, шлифмашины, эл.рубанки, фрезерные машины, углошлифовальные.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад