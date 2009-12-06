Написать 5 статей о ПОТЕРЕ ВЕСА. Грамотно изложить любые ваши мысли и соображения о потере веса, почему это нужно, полезно, почему у людей лишний вес, как от него избавиться, и.т.д.

Каждая статья 400 слов.

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