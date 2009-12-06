Рерайтинг 3к

КопирайтингЗавершен12 заявок272 просмотра
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Здравствуйте, нужно отрерайтить текст на 3к символов, тематика игра контр страйк, сам текст отправляю в личку либо в icq текстовиком

14 лет назад
pirat35
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
helendov
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$3
1 день
Работа выполнена быстро и качественно, высокая уникальнось, текст легко читается, работой доволен.
Стремительное сотрудничество) Было выдано задание по рерайту небольшого текста, после выполнения последовала быстрая проверка и оплата. Претензий нет, спасибо за то, что доверили задание мне, буду рада сотрудничеству в дальнейшем.
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