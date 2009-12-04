Тематика финансы. Нужно составить структурированные описания для нескольких десятков компаний предоставляющих определенную финансовую услугу. Список компаний предоставляю, структуру предоставляю. Надо найти информацию на сайтах этих компаний или на других сайтах и изложить согласно предложенной мною структуре.

Часть структуры что-бы было ясно о чем речь:

- срок ипотечного кредита: от__ до__

-- раскртие информации

- валюта ипотечного кредита: ?

-- Раскртие информации

- Ограничения для заемщика: возраст от __ до __

-- Раскрытие информации (иные ограничеия и т.п. и т.п.)

- процентная ставка: от ____ до _____

-- раскрытие информации (условия, почему разне ставки и т.п.)

"Раскрытие инфорации" - рерайт, уникальный текст.

Хочу найти 1 человека, который выполнит мне эту работу за неделю дня максимум.

Оставляйте заявки. У вас должны быть отзывы.

Оплата по договоренности