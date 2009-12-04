Составить структурированные описания

КопирайтингЗакрыт10 заявок412 просмотров
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Тематика финансы. Нужно составить структурированные описания для нескольких десятков компаний предоставляющих определенную финансовую услугу. Список компаний предоставляю, структуру предоставляю. Надо найти информацию на сайтах этих компаний или на других сайтах и изложить согласно предложенной мною структуре.

Часть структуры что-бы было ясно о чем речь:

- срок ипотечного кредита: от__ до__

-- раскртие информации

- валюта ипотечного кредита: ?

-- Раскртие информации

- Ограничения для заемщика: возраст от __ до __

-- Раскрытие информации (иные ограничеия и т.п. и т.п.)

- процентная ставка: от ____ до _____

-- раскрытие информации (условия, почему разне ставки и т.п.)

"Раскрытие инфорации" - рерайт, уникальный текст.

Хочу найти 1 человека, который выполнит мне эту работу за неделю дня максимум.

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Оплата по договоренности

14 лет назад
r-a
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранные исполнители
Burning_Brook
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$25
2 дня
Отличный заказчик, побольше бы таких))) Задание дает четко и понятно - ничего лишнего. С оплатой никаких задержек. Хотелось бы поработать с его заказами еще.
Chaysey
Ирина 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
11 отзывов(-2)
14 лет назад
$50
2 дня
Взялась за работу общим объемом ~ 100долл. и пропала ничего не сделав. Аська и личные сообщения проигнорировались. Потерял из-за этого время. Очень жаль
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