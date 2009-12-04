Ресурс рыболовной тематики. Требуется заполнение статьями.
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Тематика финансы. Нужно составить структурированные описания для нескольких десятков компаний предоставляющих определенную финансовую услугу. Список компаний предоставляю, структуру предоставляю. Надо найти информацию на сайтах этих компаний или на других сайтах и изложить согласно предложенной мною структуре.
Часть структуры что-бы было ясно о чем речь:
- срок ипотечного кредита: от__ до__
-- раскртие информации
- валюта ипотечного кредита: ?
-- Раскртие информации
- Ограничения для заемщика: возраст от __ до __
-- Раскрытие информации (иные ограничеия и т.п. и т.п.)
- процентная ставка: от ____ до _____
-- раскрытие информации (условия, почему разне ставки и т.п.)
"Раскрытие инфорации" - рерайт, уникальный текст.
Хочу найти 1 человека, который выполнит мне эту работу за неделю дня максимум.
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