Cмс-поздравления в стихах для 50 праздников

Тематика заборы, ворота. Объем - около 10 000 знаков. Срок - 1 день. Готовый материал надо выдать завтра до 12-00 дня. Оплата по факту в WMR
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет всем!
Задача: написать по 2 восьмистишия для каждого из 50-ти праздников (см. приложение). Праздничные стихотворения отправляются на мобильные телефоны поздравляемым людям, поэтому лучше всего обращаться в стихах на "ты" или "вы". Юмор приветствуется, если его использование оправдано тематикой.
Все поздравления будут опубликованы в разделах на http://www.greets.ru/holidays/
P/S: Буду рассматривать предложения только с примерами поздравлений на любой праздник из приложенного файла. Хотелось бы знать стиль и отсутствие ошибок автора до того, как начать с ним сотрудничество.
Спасибо за внимание.
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