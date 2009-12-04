Cмс-поздравления в стихах для 50 праздников

# 1 — $

Привет всем!

Задача: написать по 2 восьмистишия для каждого из 50-ти праздников (см. приложение). Праздничные стихотворения отправляются на мобильные телефоны поздравляемым людям, поэтому лучше всего обращаться в стихах на "ты" или "вы". Юмор приветствуется, если его использование оправдано тематикой.

Все поздравления будут опубликованы в разделах на http://www.greets.ru/holidays/

P/S: Буду рассматривать предложения только с примерами поздравлений на любой праздник из приложенного файла. Хотелось бы знать стиль и отсутствие ошибок автора до того, как начать с ним сотрудничество.

Спасибо за внимание.