Приватный проект для Довгаль Елены

КопирайтингЗавершен2 заявки247 просмотров
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Написание статей на женскую и медицинскую тематику

14 лет назад
reznikpavel
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
helendov
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$80
30 дней
Работать с Еленой очень приятно и легко, своевременно справляется с поставленными задачами, знаток своего дела одним словом, рекомендую!
С Павлом приятно сотрудничать - указания всегда четкие и оплата своевременная. Честен и профессионален, как всегда!
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