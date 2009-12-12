Срочное заполнение сайта

КопирайтингЗавершен68 заявок711 просмотров
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Нужно довольно срочное заполнение сайта. Тексты небольшие, в основном копирайт, хотя и рерайта немного найдется. Тематика не очень сложная. Все подробности исполнителю. От вас - цены и сроки, сколько можете написать в день. Большая просьба не беспокоить в личку и по аьке. Рассмотрю все предложения, опубликованные ЗДЕСЬ.

14 лет назад
dreamcatcher
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
SunnyUnwon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$100
5 дней
Все сделано в срок, учтены все пожелания. С Натальей приятно сотрудничать! Спасибо :)
Дмитрий - заказчик, с которым очень приятно работать,Задача была четко поставленная и оплата произведена быстро и в полном объеме. Спасибо.
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