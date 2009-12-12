Нужно написать с нуля 4 статьи под ключевики. Рерайт не подходит (даже глубокий). Тематика - автомобильные запчасти. Сроки сдачи работы - вечер 8 декабря. Подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю(ям). Цена вопроса - 60 wmr ...
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Нужно довольно срочное заполнение сайта. Тексты небольшие, в основном копирайт, хотя и рерайта немного найдется. Тематика не очень сложная. Все подробности исполнителю. От вас - цены и сроки, сколько можете написать в день. Большая просьба не беспокоить в личку и по аьке. Рассмотрю все предложения, опубликованные ЗДЕСЬ.
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