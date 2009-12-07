Написать только 1 статью из предложенных тем

КопирайтингЗакрыт20 заявок462 просмотра
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Темы:

1) Требования к курсовым и дипломным работам по педагогике

Ключевые фразы: курсовая работа, диплом, педагогика

2) Выбираем тему для курсовой работы по педагогике

Ключевая фраза: курсовая работа по педагогике

3) Что написать в реферате по педагогике

Ключевая фраза: реферат по педагогике

4) Анкеты, опросники, приложения в курсовых работах по педагогике

Ключевая фраза: курсовая работа по педагогике

5) Постановка проблемы педагогического исследования в дипломной работе по педагогике

Ключевая фраза: дипломная работа по педагогике

6) Методология и методы психолого-педагогического исследования

Ключевая фраза: дипломная работа по педагогике

Пожелания к статьям:

1) Размер текста не менее 3 тыс., не более 7тыс. знаков

2) 1 ключевая фраза на 1 тыс. знаков

3) Желательно чтобы ключевые фразы были как можно выше к началу текста

4) Текст должен быть написан для людей, т.е. не содержать ярко выраженную рекламу, быть УНИКАЛЬНЫМ, интересным, нести полезную информацию. Ключевые фразы должны органично вписываться в текст.

14 лет назад
Anhik
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Uls
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$4
1 день
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