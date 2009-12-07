Написать только 1 статью из предложенных тем

Необходимо создать презентацию формата PowerPoint по теме сервис компьютерной помощи Icq 3448444
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Темы:
1) Требования к курсовым и дипломным работам по педагогике
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2) Выбираем тему для курсовой работы по педагогике
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3) Что написать в реферате по педагогике
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4) Анкеты, опросники, приложения в курсовых работах по педагогике
Ключевая фраза: курсовая работа по педагогике
5) Постановка проблемы педагогического исследования в дипломной работе по педагогике
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6) Методология и методы психолого-педагогического исследования
Ключевая фраза: дипломная работа по педагогике
Пожелания к статьям:
1) Размер текста не менее 3 тыс., не более 7тыс. знаков
2) 1 ключевая фраза на 1 тыс. знаков
3) Желательно чтобы ключевые фразы были как можно выше к началу текста
4) Текст должен быть написан для людей, т.е. не содержать ярко выраженную рекламу, быть УНИКАЛЬНЫМ, интересным, нести полезную информацию. Ключевые фразы должны органично вписываться в текст.
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