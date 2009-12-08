Статьи

$50
КопирайтингЗакрыт58 заявок800 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать 10 качественных статей для интернет-магазина sistema-s.ru для размещения через систему миралинкс.

Требования:

1. Уникальность текста

2. не менее 2000 знаков

3. интересность для обычного среднестатистического интернет юзера (статьи должны быть интересными 100%)

Тематика - аналогично с интернет-магазином: нетбуки, ноутбуки, как выбрать, что подарить итп.

В предложениях указывайте:

1. Вашу цену за 1000 знаков.

2. Мою скидку за объем.

________________________

С выбранным исполнителем предполагается сотрудничество на постоянной основе: нужны регулярно статьи в блог, новости на торговые площадки и сайт. Все условия обсуждаемы.

14 лет назад
sistema-s
Максим 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов