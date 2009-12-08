Придумать 2 названия для сайтов.

$5
КопирайтингЗакрыт17 заявок625 просмотров
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#1$

Здравствуйте!

Мне нужно придумать 2 оригинальных названия для сайта, имя необязательно должно быть говорящим и относится к теме сайта, достаточно оригинального слова или словосочетания, если проверите свободность доменов в .ru .su, это в плюс.

1. Вентиляция помещений, кондиционеры. Упор на экологичность, чистоту.

2. Студия автозвука.

Победителю - 5$ или 2,5$ если придумаете всего лишь одно оригинальное название.

Спасибо!

14 лет назад
y0o
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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