Придумать 2 названия для сайтов.

# 1 — $

Здравствуйте!

Мне нужно придумать 2 оригинальных названия для сайта, имя необязательно должно быть говорящим и относится к теме сайта, достаточно оригинального слова или словосочетания, если проверите свободность доменов в .ru .su, это в плюс.

1. Вентиляция помещений, кондиционеры. Упор на экологичность, чистоту.

2. Студия автозвука.

Победителю - 5$ или 2,5$ если придумаете всего лишь одно оригинальное название.

Спасибо!