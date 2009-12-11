3 статьи рерайт

Ключевые слова: дети, ребенок. Нужны три статьи по 3к знаков без пробела. Тема любая, но про детей. Рерайт должен быть качественным, на 100%.

Оплата по факту.

Указывайте, пожалуйста, цену за все три статьи, а не за 1000 знаков!

Перед написанием, темы статей согласуем.