Нужно писать статьи на тему сайта.Тесть Астрономия, микроскопия и подобное, бинокли, подзорные трубы. Проверять буду в гугле и яндексе. Сроков как таковых нет, главное качество. Есть ещё 2 сайта и там тоже нужно писать, если вы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен райтер на тексты по семантическому ядру.
В ответах на проект, помимо указания цены,
просьба выполнить простейший тест - указать возможные сочетания в seo-тексте категории "легкая атлетика" (можно также указать недопустимые).
Спасибо
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