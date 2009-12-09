Тексты по семантическому ядру

Нужно писать статьи на тему сайта.Тесть Астрономия, микроскопия и подобное, бинокли, подзорные трубы. Проверять буду в гугле и яндексе. Сроков как таковых нет, главное качество. Есть ещё 2 сайта и там тоже нужно писать, если вы ...