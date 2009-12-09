Тексты по семантическому ядру

КопирайтингЗакрыт18 заявок363 просмотра
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Нужен райтер на тексты по семантическому ядру.

В ответах на проект, помимо указания цены,

просьба выполнить простейший тест - указать возможные сочетания в seo-тексте категории "легкая атлетика" (можно также указать недопустимые).

Спасибо

14 лет назад
Negorod
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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