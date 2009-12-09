Написание уроков по Adobe Photoshop

Ключевые слова: дети, ребенок. Нужны три статьи по 3к знаков без пробела. Тема любая, но про детей. Рерайт должен быть качественным, на 100%. Оплата по факту. Указывайте, пожалуйста, цену за все три статьи, а не за 1000 ...
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Нужно написать 100 уроков по Adobe Pohotoshop.
Пишите цену и срок.
Писать только в проект. Кто напишет еще куда-то - отправится в игнор.
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