Создание структуры сайта

КопирайтингЗакрыт3 заявки228 просмотров
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Трбеуется создание ТЗ структуры для создания сайта Интернет-магазина.

подобрать оптимальные разделы и основные доп.страницы

(все необходимо с ссылкой на пример.)

доп.требования:

- кол-во разделов от 12

- доп. страницы 5-6

- в каждом разделе должно присутствовать не менее 20-25 наименований продукции.

Интересующие тематики(интернет-магазина):

- фототехника

- нижнее белье (купальники)

- магазин тур-путевок

- доставка суши (+пицца)

- одежда

- обувь

- бижутерия (ювелирка)

Пример сайта должен содержать "кол-во" товаров в обьеме 20-30-40 позиций.

Возможно рассмотрение других вариантов тематик, подходящих по формату.

14 лет назад
mikemsk
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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