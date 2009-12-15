Статьи продукции

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть требуемый для описания список продукции.
Вам необходимо будет найти корректное описание данной продукции, отрерайтить "до уникальности" и прислать в документе с прикрепленной отдельным файлом картинкой продукции.
Планируемый объем - порядка 200 т. знаков
Указывайте сроки и ожидаемую сумму к оплате.
Проверка уникальности рерайта будет вестись через miratools.ru
Возможно выбраны будут несколько копирайтеров.
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